Kremlin, ABD'nin Ukrayna Çözüm Sürecindeki Ara Buluculuğunu Destekliyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki ara buluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa ve ABD dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ile ilgili toplantının ertelenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Amerikalılarla temasların sürdüğünü belirterek, "Anladığımız kadarıyla bazı konularda pozisyonlar yakınlaştırılamadı. Bu nedenle bu toplantı gerçekleşmedi. Avrupalılar ve Ukraynalılar ile temasımız yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meselenin çözümü için temaslara açık" dedi.