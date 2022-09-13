Kraliçe'nin cenazesinde skandal yaratacak hamle: Liderlere farklı protokoller uygulanabilir

Kraliçe Elizabeth'in ölümü kadar cenaze töreni de konuşuluyor. Kraliçe'nin cenazesine çok fazla devlet başkanının katılacağı düşünülürken uygulanacak güvenlik protokolü de tartışmaları beraberinde getirdi. İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın sözcüsü, cenazeye katılan liderlere yönelik güvenlik protokolünün çeşitlilik göstereceğini belirtti. Truss, tartışma yaratan haberdeki maddelerin sadece kılavuz niteliğinde olduğunu kaydetti.

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine hazırlanıyor.19 Eylül'de gerçekleşecek törene birçok devlet başkanının katılacağı düşünülüyor. İngiltere halkının da yoğun ilgi göstermesi beklenen törende güvenlik önlemleri tartışılıyor. İngiltere Başbakanı Truss'un sözcüsü, protokol önlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

''LİDERLERE FARKLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANABİLİR''

Dün yapılan güvenlik önlemlerinde liderlere özel araç verilmeyeceğini söyleyen İngiltere'den yeni açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Truss'un sözcüsü yaptığı açıklama da cenazeye katılan liderlere yönelik güvenlik protokolünün çeşitlilik göstereceğini belirtti. Her lidere farklı önlemlerin uygulanması beraberinde yeni tartışmaları getirmesi bekleniyor.

ÖZEL UÇAK VE ZIRHLI ARAÇ YOKTU

İngiltere'den dünyapılan açıklamada, "Mümkünse", yabancı liderlerin İngiltere'ye ticari uçuşlarla gelmeleri gerektiğini tavsiye ederek,Özel jetle seyahat etmekte ısrar eden liderlerin Londra çevresindeki "daha az yoğun havaalanlarına" yönelmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Dünya liderlerine ayrıca 19 Eylül'de Westminster Abbey'deki cenazeye katılmak için kendi zırhlı devlet arabalarını kullanamayacakları ve bunun yerine batı Londra'daki bir siteden toplu olarak otobüsle gidecekleri söylenmişti.