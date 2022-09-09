Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilen gizemli Twitter kullanıcısı, Kral Charles için de tarih verdi
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Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi dünya gündemini derinden sarsarken, Twitter'da bir kullanıcının yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Aylar öncesinde attığı tweet'te Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini yazan gizemli kullanıcının aynı paylaşımda Kral Charles'ın 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia ettiği görüldü. Paylaşımın büyük ses getirmesinin ardından hesabını gizliye alan kullanıcının daha sonra profilindeki fotoğrafı da kaldırdığı görüldü.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edildi.
Sosyal medyada bir tweet ise olay yarattı. Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilen bir Twitter kullanıcısı, Kral Charles için de ölüm tarihi verdi.
Aylar öncesinden atılan tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söyleyen Twitter kullanıcısı, Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia etti.
Tweet'in viral olmasının ardından, Twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.