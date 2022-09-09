Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilen gizemli Twitter kullanıcısı, Kral Charles için de tarih verdi

Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi dünya gündemini derinden sarsarken, Twitter'da bir kullanıcının yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Aylar öncesinde attığı tweet'te Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini yazan gizemli kullanıcının aynı paylaşımda Kral Charles'ın 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia ettiği görüldü. Paylaşımın büyük ses getirmesinin ardından hesabını gizliye alan kullanıcının daha sonra profilindeki fotoğrafı da kaldırdığı görüldü.