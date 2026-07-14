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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 1926'ya yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını 5 eyalete yayıldı. Doğrulanmış vaka sayısı 1926, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 702 olarak açıklandı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1926'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 702'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgının Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyalete yayıldığı bildirildi. Açıklamada, Ebola salgınında vaka sayısının 1926'ya, izolasyon ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 753'e, iyileşenlerin sayısının 318'e, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 702'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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