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Koalisyon, Hamis Muşayt'a atılan 2 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi

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Koalisyon, Hamis Muşayt'a atılan 2 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi
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Suudi öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Hamis Muşayt'a attığı 2 balistik füzeyi savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Maliki, Riyad'a atılan seyir füzesinin engellendiğini, Necran'da düşen helikopterde 2 subayın öldüğünü açıkladı.

SUUDİ Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, savunma sistemlerinin, Husiler tarafından atılan iki balistik füzeyi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt vilayetini balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Turki el-Maliki, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan iki balistik füzeyi Hamis Muşayt vilayeti semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Turki el-Maliki, bir diğer paylaşımında ise Husilerin, başkent Riyad'ı seyir füzesiyle hedef aldığını kaydetti. Turki el-Maliki, "Husi teröristler tarafından atılan bir seyir füzesi Riyad semalarında tespit edilip etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Turki el-Maliki ayrıca Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığı'na bağlı 'AH-6i' tipi keşif helikopterinin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti. Maliki, kazada helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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