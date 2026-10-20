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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis BM ofisinde görüşmeye başladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis BM ofisinde görüşmeye başladı Haber Videosunu İzle
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis BM ofisinde görüşmeye başladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede BM İyi Niyet Misyon Ofisi'nde saat 11.16'da bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmelerin ve iki taraf arasındaki temasların ele alınması bekleniyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, ara bölgede bir araya geldi. İki liderin BM İyi Niyet Misyon Ofisi'ndeki görüşmesi saat 11.16'da başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in görüşmesi, ara bölgede saat 11.16'da başladı. İki liderin görüşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmelerin ve iki taraf arasındaki temasların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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