Kızını ve üç torununu zehirleyerek öldüren kadın, savunmasıyla şaşkına çevirdi: Maddi olarak zorlanıyordum

Rusya'da engelli kızı ve üç torununu zehirleyerek öldüren büyükanne 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede konuşan kadın, "Dört çocuğa bakmanın maddi olarak çok zor hale gelmesi nedeniyle" cinayetleri işlediğini savundu.

Rusya'da yaşayan Lidia Shiryaeva isimli bir kadın, 23 yaşındaki serebral palsi hastası kızı, oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşıyordu. Büyükanne Shiryaeva, kızı ve üç torununu yedikleri erişteye kattığı zehirle öldürdü. Çıkartıldığı mahkedeme suçlarını itiraf eden kadın, dört kişiye birden bakmanın maddi olarak kendisine zor geldiğini söyledi.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Kocasını 2021 yılında gerçekleşen trafik kazasında kaybeden Lidia, aynı kazada beyin felci geçiren 23 yaşındaki kızını da alarak oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşamaya başladı. Oğlu genellikle işte olduğu için babalarının ilgilenemediği üç çocuğun bakımını da Lidia üstleniyordu. Yaşları 3.5 ve 7 arasında olan üç torunu ile engelli kızını öldüren Lidia, işlediği cinayetleri çıktığı mahkemede itiraf etti.

CİNAYETLERİ BÖYLE ANLATTI

Lidia, kan donduran anları şu sözlerle anlattı: "Herkesin dikkati dağılmışken dışarı çıkıp bir paket zehir getirdim. Kocamın arabasının torpido gözünde zehir olduğunu biliyordum. Erişteye katıp karıştırdım. Sonra torunlarıma ve kızıma o yemekten yedirdim."