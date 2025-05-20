Kentucky ve Missouri'de Fırtına ve Kasırga: Can Kaybı 29'a Yükseldi

ABD'nin Kentucky ile Missouri eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilileri, ülkenin farklı kesimlerinde 'tehlikeli hava olaylarına' karşı uyarıda bulundu. Ülkenin güney kesiminde aşırı sıcakların etkili olacağını belirten yetkililer, Kentucky ile Missouri eyaletlerinde şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 29 olduğunu duyurdu.