Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

KARS'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

İlk tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı ve tren garının önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtına eş zamanlı çelenk konulmasıyla başladı. Vali ve Kars Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen gazi Karslıların kahramanlık günüdür. Bugün, bundan 103 yıl önce gazi Karslıların, Kazım Karabekir Paşa ve komutasındaki kahramanların destan yazarak, bu güzel vatan toprağında düşmanın namahrem elini kırdığı, ezansız ve bayraksız olamayacağını, esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya haykırdığı gündür. Bugün, gazi Kars'ımızın gurur günüdür. Bugün Kars'ımızın bayramıdır. Bugün, Karslılar olarak gazi Kars'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşamaktayız. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 103'üncü kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

Vali Polat'ın konuşmasının ardından halk oyunları ve Kafkas ekipleri gösteri yaptı. Halk ozanları Mahmut Karataş ve Ilgar Çiftçioğlu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseri sonrası Kafkas ekibi gösterilerinin sonunda açtıkları Türk bayrağını öperek, Vali Polat'a teslim etti. Gösterileri törene katılan öğrenciler ve vatandaşlar da cep telefonlarıyla kaydetti.