Kamçatka'daki Yanardağ, 8.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Patladı

Kamçatka'daki Yanardağ, 8.8 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Patladı
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskoy Yanardağı, meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından patlama gerçekleşti. Jeofizik Servisi, depremin etkileri hakkında bilgi verdi.

RUSYA'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'daki Klyuchevskoy Yanardağı, meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından patlamaya başladı.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Klyuchevskoy Yanardağı'nda patlama yaşandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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