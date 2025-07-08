Kahire'de İletişim Merkezinde Yangın: 22 Yaralı

Kahire'de İletişim Merkezinde Yangın: 22 Yaralı
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Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir iletişim merkezinde çıkan yangında 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, yangın nedeniyle telekomünikasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandı.

MISIR'ın başkenti Kahire'deki bir iletişim merkezinde çıkan yangında 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kahire'de bir iletişim merkezinde çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hussam Abdulgaffar ise yaralı sayısının 22'ye ulaştığını, yaralıların hastanelere nakledildiğini belirtti.

Kahire Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangının söndürülmesinin ardından, yeniden alevlenmelere karşı binada soğutma çalışmalarına başladığı duyuruldu. Yangın nedeniyle bazı telekomünikasyon hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığı kaydedildi.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iletişim ve internet altyapısındaki ani kesintiler nedeniyle bazı uçuşların kalkış saatlerinde sınırlı gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Bakanlık, onaylı acil durum planının devreye alındığını, tüm uçuşların iptal edilmeden gerçekleşmesi için gerekli koordinasyonun sağlandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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