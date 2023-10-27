Çarpıcı anket sonucu! İsrail'de halkın yüzde 49'u kara harekatının ertelenmesini istiyor

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı operasyona karşılık vererek Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'de yapılan bir anketin sonuçları büyük dikkat çekti. Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullanırken, yüzde 29'luk kesimse harekatın hemen başlaması gerektiğini savunuyor.

İsrail'de günlük olarak yayımlanan Maariv gazetesinin yaptığı ankete katılan İsraillilerin 49'u, Filistin'e düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesini istiyor.

İSRAİL AYRIM GÖZETMEKSİZİN VURUYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 21'inci gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

HALK KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatına ise İsrail halkı karşı çıkıyor. İsrail'in Maariv gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 522 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 29 HAREKATIN HEMEN BAŞLAMASINI İSTİYOR

Ankete göre İsrail halkının yüzde 49'u düzenlenmesi planlanan kara harekatının ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde oy kullandı. Ankete katılanların yüzde 29'u ise harekatın hemen başlaması gerektiğini savundu.