İsrail, Suriye'nin Kuneytra Bölgesinde Geçici Kontrol Noktası Kurdu

(ANKARA) - İsrail birlikleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında geçici kontrol noktası kurdu. Operasyon, Suriye'nin " İsrail'le ABD arabuluculuğunda güvenlik anlaşmasına çok yaklaşıldığı"nı açıklamasından iki gün sonra gerçekleşti.

İsrail ordusuna ait bir devriye, bugün sabah saatlerinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında yer alan Semdaniye köyüne girdi ve burada geçici bir kontrol noktası kurdu. İsrail ordusunun bu adımı Şam'ın önceki gün İsrail ile yürütülen müzakerelerde bir güvenlik anlaşmasına varmak üzere olduğunu duyurmasının hemen ardından geldi.

Suriye medyası, İsrail devriyesinin kontrol noktasını köyün batı girişinde beklenmedik şekilde kurduğunu aktarırken, İsrailli askerlerin çok sayıda sivil aracı durdurup yolcuların kimliklerini göstermelerini istediğini bildirdi. Haberlere göre, İsrail askerleri herhangi bir gözaltı yapmadı.