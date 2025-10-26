İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de Yıkım Talimatı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, orduya, Gazze'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya, Gazze'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini bildirdi. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu belirtti. Katz, Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesinin en önemli görevleri olduğunu ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Gazze'deki tünellerin yüzde 60'ının sağlam olduğunu iddia eden Katz, İsrail ordusuna, sarı hattın kontrollerinde kalan tarafında yıkıma devam edilmesi talimatı verdiğini kaydetti. Katz, bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde koordinasyon içinde alındığını öne sürdü.