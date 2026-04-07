İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı

İSRAİL'in sınırlı izin verdiği Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ile yaralıların giriş ve çıkışını engellediği bildirildi.

Filistin basını, İsrail makamlarının, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engellediğini duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı kaydedildi. Gazze'nin, abluka altında olduğu belirtilen açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı