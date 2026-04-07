İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı geçişlere kapattı
Filistin basını, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan hasta ve yaralıların Mısır'a geçişini engellediğini bildirdi. Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici olmadığı, insanların tedavisiz kaldığı ifade ediliyor.
Filistin basını, İsrail makamlarının, hastalar ve refakatçilerinin Refah'tan Mısır'a geçişlerini engellediğini duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasının geçici bir uygulama olmadığı kaydedildi. Gazze'nin, abluka altında olduğu belirtilen açıklamada, hastaların tedavisiz, ailelerin evsiz kaldığı, çocukların ise geleceğinin karanlığa gömüldüğü ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı