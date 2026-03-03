İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İsrail ordusu, Tahran'daki Hakimiyeh sanayi bölgesi ile Karaj'daki Payam Havaalanı'nda bulunanlar için acil tahliye emri verdi.

İSRAİL'DEN İKİ YER İÇİN TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurarak operasyonun kapsamını genişletti. Saldırı öncesinde halka sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan İsrail, başkentteki iki stratejik nokta için acil tahliye emri verdi. Tahliye edilmesi istenen yerlerin, lojistik ve endüstriyel açıdan kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Tahliye listesinde yer alan bölgelerin Tahran'ın doğusundaki Hakimiyeh sanayi bölgesi ile Karaj'da bulunan Payam Havaalanı olduğu açıklandı. İsrail makamları, bu noktaların askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederken, bölgedeki sivillerin can güvenliği için derhal uzaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Duyurunun ardından her iki bölgeden de patlama sesleri yükselmeye başladı.

