Haberler

İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi Haber Videosunu İzle
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası başlatan İsrail ordusu, başkentte vurulacak iki yer için acil tahliye emri verdi. O yerler arasında Hakimiyeh sanayi bölgesi ve Karaj'daki Payam Havaalanı olduğu görüldü.

  • İsrail ordusu, Tahran'daki Hakimiyeh sanayi bölgesi ve Karaj'daki Payam Havaalanı için acil tahliye emri verdi.
  • İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
  • Tahliye emrinin ardından her iki bölgeden patlama sesleri yükselmeye başladı.

İsrail ordusu, Tahran'daki Hakimiyeh sanayi bölgesi ile Karaj'daki Payam Havaalanı'nda bulunanlar için acil tahliye emri verdi.

İSRAİL'DEN İKİ YER İÇİN TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurarak operasyonun kapsamını genişletti. Saldırı öncesinde halka sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan İsrail, başkentteki iki stratejik nokta için acil tahliye emri verdi. Tahliye edilmesi istenen yerlerin, lojistik ve endüstriyel açıdan kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Tahliye listesinde yer alan bölgelerin Tahran'ın doğusundaki Hakimiyeh sanayi bölgesi ile Karaj'da bulunan Payam Havaalanı olduğu açıklandı. İsrail makamları, bu noktaların askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederken, bölgedeki sivillerin can güvenliği için derhal uzaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Duyurunun ardından her iki bölgeden de patlama sesleri yükselmeye başladı.

Kaynak: Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı