İsrail Ordusu Halkı Sığınaklara Yakın Kalma Konusunda Uyardı

İsrail Ordusu Halkı Sığınaklara Yakın Kalma Konusunda Uyardı
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İsrail ordusu, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı halkı sığınakların yakınından ayrılmamaları konusunda uyardı. Genel güvenlik tedbirleri çerçevesinde kamusal alanlarda hareketin sınırlandırılması ve toplantılardan kaçınılması istendi.

İSRAİL ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi. İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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