İsrail, İran'a saldırılarında petrokimya tesisini vurdu

İSRAİL'in, İran'ın Mahşehr kentindeki petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

İran basını, İsrail'in, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğunu duyurdu. Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr'deki petrokimya tesisindeki 'birkaç hedefin' vurulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı