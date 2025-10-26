İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 4 Kişi Yaralandı
İsrail ordusunun Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil araca düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Avde Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İSRAİL'in Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
