İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Gazze Açıklamaları

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasında belirlenen 'Sarı Hat' üzerinde faaliyetlere devam ettiklerini belirterek, söz konusu hattın İsrail kontrolünde olmayan bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlıklı olma talimatı verdiğini bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun üst düzey komutanlarıyla Gazze Tümeni'nde durum değerlendirmesi yaptı. İsrail ordusunun 'Sarı Hat' üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Zamir, ordunun Gazze'de büyük çaplı saldırıya geçmek için hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zamir, Hamas'ın varlığını sürdürmesine izin vermeyeceklerini aktararak, Gazze'nin silahsızlanmasını anlaşmayla olmazsa askeri saldırılarla yapacaklarını ifade etti.