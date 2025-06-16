İsrail'den İran'a alkış tutan mahkumlara operasyon

İsrail ile İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona İran balistik ve hipersonik füzelerle karşılık verirken Tel Aviv'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

HAPİSHANEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, İran'ın 370 füzeyle yaptığı saldırılara alkışlarla destek veren mahkumların bulunduğu kendi hapishanesine operasyon düzenledi.

TERS KELEPÇE ALDILAR

Operasyona çok sayıda İsrail askeri katılırken servis edilen görüntülerde mahkumların koğuşlara baskın düzenleyen askerler tarafından ters kelepçe alınıp götürüldükleri anlar yer aldı.