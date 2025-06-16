İsrail'den İran'a alkış tutan mahkumlara operasyon

İsrail'den İran'a alkış tutan mahkumlara operasyon
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İsrail'den İran'a alkış tutan mahkumlara operasyon
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İsrail, İran'ın ülkeyi enkaza çeviren füze saldırılarına alkış tutan mahkumları cezalandırmak için kendi hapishanesine baskın düzenledi. Servis edilen görüntülerde mahkumların ters kelepçe alınıp koğuşlarından çıkarıldığı anlar yer aldı.

İsrail ile İran arasındaki savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona İran balistik ve hipersonik füzelerle karşılık verirken Tel Aviv'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

HAPİSHANEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, İran'ın 370 füzeyle yaptığı saldırılara alkışlarla destek veren mahkumların bulunduğu kendi hapishanesine operasyon düzenledi.

TERS KELEPÇE ALDILAR

Operasyona çok sayıda İsrail askeri katılırken servis edilen görüntülerde mahkumların koğuşlara baskın düzenleyen askerler tarafından ters kelepçe alınıp götürüldükleri anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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