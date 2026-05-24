İsrail'de küçük uçak düştü: 2 ölü
İsrail'in Afula bölgesinde hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İSRAİL'in Afula bölgesinde bir hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Afula bölgesinde bulunan Tel Adashim yakınlarında hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ekiplerin, hızla olay yerine ulaştığı ancak yaralıların hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı