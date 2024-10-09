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İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı

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İsrail polisi, Hadera şehrinde dört farklı noktada gerçekleşen bıçaklı saldırılarda, en az altı kişinin yaralandığını açıkladı. Acil sağlık hizmeti sağlayıcısı Magen David Adom, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirtti. Bu saldırı, bir haftadan fazla bir süre önce İsrail'in Tel Aviv şehrinde gerçekleşen ve yedi kişinin öldüğü saldırının ardından geldi. Filistinli militanlar, geçen yıl 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşı boyunca İsraillilere yönelik çeşitli saldırılar düzenledi.

İsrail polisi, Hadera şehrinde dört farklı noktada gerçekleşen bıçaklı saldırılarda, acil müdahale ekiplerinin bildirimine göre en az altı kişinin yaralandığını, bazılarının durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Polis açıklamasında, "Saldırı dört farklı noktada gerçekleşti ve altı kişi bıçaklandı... Kısa bir süre sonra polis, şüpheliyi tespit etti ve ateş ederek etkisiz hale getirdi" denildi.

Acil sağlık hizmeti sağlayıcısı Magen David Adom, "Çeşitli durumlarda yaralanan birkaç kişiye müdahale ettik, bazılarının durumu ciddiydi" açıklamasında bulundu.

Kurum ayrıca, "Hayat kurtarıcı tıbbi müdahalede bulunduk ve yaralıları Hillel Yaffe Tıp Merkezi'ne nakletmeye başladık" ifadesini ekledi.

Bu saldırı, bir haftadan fazla bir süre önce İsrail'in Tel Aviv şehrinde Hamas'ın üstlendiği, yedi kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı saldırının ardından gerçekleşti.

Filistinli militanlar, geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın Güney İsrail'e saldırmasıyla Gazze Şeridi'nde savaşın başlamasından bu yana İsraillilere yönelik çeşitli saldırılar düzenledi.

İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı

İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Politika Tel Aviv 3-sayfa İsrail Dünya Polis Gazze

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