İsrail askerinden Filistinli kız çocuğuna taciz edercesine üst araması

İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde bir İsrail askeri, sivil bir Filistinli kız çocuğuna insanlık onurunu aşağılayıcı bir üst araması yaptı. Olay sırasında diğer İsrail askerleri etraftaki sivilleri silah doğrultarak tehdit etti.

Kudüs'ü işgal eden İsrail askeri, Kudüs'ün Şufat Mahallesi'nde sivil bir kız çocuğunu taciz edercesine üst araması yaptı. Şifa Mahallesi'nde İsrail askerleri silahlarıyla ilerlerken o anlarda sivil bir kız çocuğuna yaptığı üst araması tepki çekti.

Filistinli kız çocuğuna üst araması yapıldığı anda İsrailli diğer askerler, etraftaki sivillere silah doğrultarak tehdit etti. Kendilerine silah doğrultulan Filistinli siviller, çaresizce o anlara şahitlik ederken olay anı karşı binada bulunan birisi tarafından kayıt altına alındı.

İSRAİL, SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Hem havadan hem karadan Filistin topraklarına saldırıda bulunan İsrailli askerler, Filistinli sivillere de insanlık dışı muamele yaparak savaş suçu işliyor.