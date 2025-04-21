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İspanya, Papa Franciscus için Üç Günlük Resmi Yas İlan Etti

İspanya, Papa Franciscus için Üç Günlük Resmi Yas İlan Etti
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İspanya hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle üç günlük resmi yas ilan etti. Başbakan Yardımcısı Felix Bolanos, Papa'nın insanlık değerleri ve sosyal adalet için verdiği mücadeleyi vurguladı.

İSPANYA hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle üç günlük resmi yas ilan etti.

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Adalet ile Özerk Yönetim Meclisleri arasındaki ilişkilerden sorumlu Bakan Felix Bolanos, ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan ettiklerini belirterek, "Büyük bir Papa'nın ve iyi bir insanın ölümü nedeniyle üzgünüz" dedi.

İspanya ve AB bayraklarının yarıya indirilerek siyah kurdele takılacağını duyuran Bolanos, 88 yaşında vefat eden Papa Franciscus'un 'hümanist, dayanışmacı ve reformcu bir kişiliğe sahip olduğunu, adaletsizlikler ve eşitsizliklerle mücadelesiyle' tanınacağını bildirdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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