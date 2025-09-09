İspanya, Gazze için 9 maddelik önlem paketi onayladı

(ANKARA) - İspanya Bakanlar Kurulu, Gazze'deki katliamlara karşı 9 maddelik önlem paketini onayladı. Kararlar arasında İsrail'e silah ambargosunun kalıcı hale getirilmesi, askeri gemi ve uçakların İspanya'ya girişinin kapatılması, yerleşim ürünlerine ithalat yasağı ve aşırı sağcı İsrailli bakanlara ülkeye giriş yasağı yer alıyor. Filistin'e insani yardım bütçesi ise 150 milyon avroya çıkarıldı. Paket kapsamında İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bazalel Smotrich'e İspanya'ya giriş yasağı getirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, bugünkü Bakanlar Kurulu'nun sonunda yaptığı konuşmada, Başbakan Pedro Sanchez'in dün duyurduğu dokuz önlemin onaylandığını doğruladı. Albares, "Gazze'deki durum her geçen gün kötüleşiyor ve İspanya gibi bir ülke bu kadar çok masumun ölümüne kayıtsız kalamaz" dedi.

İspanya medyasında yer alan haberlere göre, İspanya Bakanlar Kurulu Gazze'deki katliamlara karşı önlemler ve Filistin halkına destek konusunda bir anlaşmayı onayladı. Buna göre, "İsrail'e yönelik silah ambargosunun yasal ve kalıcı hale getirilmesi, İsrail Ordusu'na yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarına sokulmaması, askeri malzeme taşıyan uçaklara hava sahasının kapatılması ve soykırım ile savaş suçlarına karışan İsrailli yetkililere ülkeye giriş yasağı getirilmesi" öne çıkıyor.

Ayrıca İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatı yasaklanacak, buralarda yaşayan İspanyol vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri minimuma indirilecek.

Öte yandan, Filistin halkına destek amacıyla Refah Sınır Kapısı'ndaki İspanyol askerlerinin sayısı artırılacak, tarım, gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yeni iş birlikleri geliştirilecek.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA), 10 milyon avro ek katkı yapılırken, 2026'ya kadar Gazze'ye yönelik insani yardım bütçesi 150 milyon avroya çıkarılacak. Alınan bu kararlarla hem İsrail'e siyasi ve ekonomik baskı kurmayı hem de Filistinlilere doğrudan insani destek sağlamayı hedefliyor.

Bunlar arasında İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir güvenlik ve maliye bakanları ve Bazalel Smotrich'e "İspanya'ya giriş yasağı" da yer alıyor.