İspanya Dışişleri Bakanı'ndan AB Ülkelerine İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. AB'nin, İsrail'in en büyük ticari ortağı olduğunu belirten Albares, Gazze'ye yönelik saldırılar devam ettiği sürece AB ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etti.

Albares, AB ülkelerine, Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya karşı alınan kararların benzerlerinin İsrail için de hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail ile İran arasındaki gerilimin azalacağına dair herhangi bir işaret olmamasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Albares, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.