Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

İran ve ABD Arasında Nükleer Programda Çelişkiler Devam Ediyor

İran ve ABD Arasında Nükleer Programda Çelişkiler Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda devam eden görüş ayrılıklarını dile getirerek, bir sonraki görüşmeler için analizler yapacaklarını açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ve Washington arasında çelişkilerin devam ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından İran medyasına konuştu. Arakçi, Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda çelişkilerin sürdüğünü, İran'ın ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu belirtti. Arakçi, "Hem genel konularda hem de detaylarda görüş ayrılıklarımız var. Bir sonraki görüşme öncesinde başkentlerimizde bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha detaylı analizler yapacağız" dedi.

Arakçi, İran'ın ABD ile yapılacak bir sonraki görüşmelere İran Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerini de dahil etmeyi planladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.