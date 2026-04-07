İran, İsrail'in Kum kenti yakınlarındaki demir yolu köprüsüne saldırı düzenledi
İran basını, ABD ile İsrail'in, Kum kenti yakınlarını hedef aldığını duyurdu. Haberde, Kum Valiliği'nin saldırıyla ilgili açıklama yaptığı belirtilerek, "Kum kentinin dışında ve eyaletin batısındaki kentin iletişim hatları üzerindeki köprülerden biri, Amerikan-Siyonist düşman füzeleriyle saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı