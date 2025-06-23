İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
İsrail-İran savaşının 10. gününde İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine bomba yağdıran ABD'ye ait B-2 ağır bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı. Uçağı kullanan pilotların uçuş sırasında dönüşümlü olarak uyudukları, kokpit içerisinde atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.
Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.
36 SAATLİK UÇUŞ
Dünyayı tedirgin eden bir operasyonla İran'ın nükleer programını yok ettiği iddia edilen "sığınak katili" B-2 hayalet bombardıman uçakları 36 saat havada seyretmelerinin ardından ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne iniş yaptı.
B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI ABD'YE ULAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaştı. Trump ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" sözlerini kaydetti.
UÇUŞ SIRASINDA DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK UYUMUŞLAR
İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçağı pilotlarının, 36 saati aşan uçuşta dönüşümlü olarak uyudukları açıklandı. Kokpit içerisinde tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunduğu öğrenildi.