İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Şusif ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.11'de kaydedildi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.