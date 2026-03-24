İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu

İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Laricani'nin yerine Muhammed Bakır Zülkadir, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni genel sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu. Yapılan atamayla eski Devrim Muhafızları komutanlarından Zülkadir, geçen hafta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Ali Laricani'nin yerine göreve getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
