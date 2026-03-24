İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu

İRAN'da, İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Laricani'nin yerine Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevine Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin yeni genel sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir oldu. Yapılan atamayla eski Devrim Muhafızları komutanlarından Zülkadir, geçen hafta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren Ali Laricani'nin yerine göreve getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı