İran'da Şehid Recai Limanı'nda Yeniden Yangın

İran'da Şehid Recai Limanı'nda Yeniden Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda, 26 Nisan'daki patlamanın ardından yeniden yangın çıktığı bildirildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yeniden yangın çıktığı bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama sonucu yangın çıkan Şehid Recai Limanı'nda konteynerler taşınırken yeniden yangın çıktığı açıklandı. Yetkililer, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.