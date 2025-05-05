İran'da Şehid Recai Limanı'nda Yeniden Yangın
Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda, 26 Nisan'daki patlamanın ardından yeniden yangın çıktığı bildirildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İRAN'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yeniden yangın çıktığı bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama sonucu yangın çıkan Şehid Recai Limanı'nda konteynerler taşınırken yeniden yangın çıktığı açıklandı. Yetkililer, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya