İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararı onayladı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. Karar, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'na gönderildi.
İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.
İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığını duyurdu. Pezeşkiyan'ın, Cumburbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında toplanan 'Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda' kabul edilen, 'Uluslararası internet bağlantısının sağlanması' yönündeki kararı onayladığı, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'na gönderdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı