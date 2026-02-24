Haberler

Pezeşkiyan: Görevimiz kamuoyu güvenini inşa etmek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede artan protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, ayrılıkları gidermenin ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmenin önemine vurgu yaptı. Doğru bir adalet anlayışının eksikliğinin memnuniyetsizliklere yol açtığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Kur'an Kültürünü Geliştirme Konseyi' toplantısına katıldı. Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, ülkede son zamanlarda artan protestolara ilişkin değerlendirmede bulundu. İran'daki gösterilerin bir kısmının halkın memnuniyetsizliğinden kaynaklandığını belirten Pezeşkiyan, "Doğru bir adalet anlayışı olsaydı bu memnuniyetsizlikler meydana gelmezdi. Bizim görevimiz ayrılıkları gidermek ve kamuoyu güvenini yeniden inşa etmektir. Toplumun kutuplaştırılması ülkeyi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Kur'an'ın insanları dürüst ve ahlaklı olmaya davet ettiğini söyleyerek, "Eğer Müslümansak dürüstlükte örnek olmalıyız" açıklamasında bulundu.

