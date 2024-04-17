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İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

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Sigara kullanımı dünya genelinde her geçen gün artarken buna bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarda da yükseliş gözleniyor. İngiltere hükümeti tarihi bir karara imza atarak "sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasakladı. Yasa, sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayatın kurtarılacağı ve sağlık sistemine olan baskının azalacağını belirtti.

SİGARA KULLANIMINA BAĞLI HER 1 DAKİKADA 1 KİŞİ HASTANEYE YATIRILIYOR

Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor. Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

AMAÇ GELECEK NESİLLERİ KORUMAK

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu. Atkins, "Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz" dedi.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

ÇOCUKLARA SİGARA SATAN İŞLETMELERE 100 STERLİN CEZA

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak. Yasa elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi de amaçlıyor. Buna göre, aromalar, paketlemeler ve satış üzerine de yeni kısıtlamalar getiriliyor. Yapılan araştırmalar yasak olmasına rağmen 18 yaşın altındaki beş çocuktan birinin elektronik sigara denediğini gösteriyor. Son üç yılda e-sigarayı denemiş çocukların sayısı da üçe katlanmış durumda.

İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklandı

YASA TASARISI 383 OY İLE GEÇTİ

Onaylanan yasaya göre bu yıl 15 yaşına giren çocuklar ömür boyu sigara alamayacak. Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı. Yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (4)

EVO20 :

İnşallah bizede gelir ???? Su les gibi kokan insanlardan kurtuluruz.

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Serkan Aydemir:

Bizde getirse devlet düşmanı olur millet maalesef.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye' de olsa, 2009 doğumlular 2008 doğumlu arkadaşlarına sigara satın aldırırlar.

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0
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osman kara kara:

Bizde yasaklanmaz fiyatı arttırılır

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