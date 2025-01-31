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İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti

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78 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, hayatını kaybetti. Faithfull'un sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, sanatçının Londra'da ailesinin yanında vefat ettiği belirtildi.

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Faithfull'un sözcüsü, şarkıcının Londra'da ailesinin yanında vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada "Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu Marianne Faithfull'un hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz" ifadelerine yer verildi.

1960'LARA DAMGA VURDU

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull 1964 yılında keşfedildi. Müzik kariyerine 1964'te Mick Jagger tarafından yazılan 'As Tears Go By' şarkısı ile başlayan Faithfull, kariyeri boyunca 'This Little Bird', 'Come and Stay With Me' gibi şarkıları seslendirdi.

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Dünya
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