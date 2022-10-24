İklim aktivistlerinin son kurbanı Kral Charles oldu! Bir anda pasta fırlattılar
Dünya Haberleri
Son günlerde sanat eserlerine yaptıkları saldırılarla gündeme gelen iklim aktivistlerinin bu seferki hedefi Kral Charles'ın balmumu heykeli oldu. Kameraya yansıyan o anlarda 2 aktivistin heykelin suratına pasta attığı anlar yer aldı.
Bir süredir dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine saldırılarda bulunan iklim aktivistleri bu sefer İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Madame Tussauds Müzesinde Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline pasta fırlattı.
Yaşanan olay anbean kameraya yansırken olay sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar olaya tepki gösterirken az sayıda kişi yaşanan durumu komik bulduğunu belirtti.
Aynı gün Almanya'da yaşanan benzer bir olayda ise iklim aktivistlerinin Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloya patates püreli saldırıda bulundu. Müzeden yapılan açıklamada ise koruyucu cam sayesinde eserin hasar almadığı aktarıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim'de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.