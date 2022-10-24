İklim aktivistlerinin son kurbanı Kral Charles oldu! Bir anda pasta fırlattılar

Son günlerde sanat eserlerine yaptıkları saldırılarla gündeme gelen iklim aktivistlerinin bu seferki hedefi Kral Charles'ın balmumu heykeli oldu. Kameraya yansıyan o anlarda 2 aktivistin heykelin suratına pasta attığı anlar yer aldı.