Haberler

Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Haber Videosunu İzle
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, deniz trafiği takip sistemine yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentini hedef alan ABD ve İsrail'e yanıt olarak bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e saldırılar düzenleyen İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nı da kapatmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından petrol fiyatları da yükseldi.

BOĞAZDAKİ HAREKETLİLİK GÖRÜNTÜLENDİ

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'ın geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, deniz trafiği takip sistemine yansıdı.

Açık istihbarat analizlerinde, gemilerin boğazdan geçerken elektronik izleme sistemlerini kapatarak fark edilmemeye çalıştığı belirtiliyor.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu