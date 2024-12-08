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HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim

HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
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Suriye televizyonlarından açıklama yapan HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" dedi. Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir süre içerisinde birçok kenti kontrolü altına almayı başardı.

61 YILLIK BAAS REJİMİ SON BULDU

Son olarak dün akşam başkent Şam'ın da düşmesiyle ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarken nereye gittiğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

HTŞ LİDERİ: 2011'DE BAŞLADIĞIMIZ YOLA DEVAM ETMEYE KARARLIYIZ

Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTL) lideri Ebu Muhammed el Colani, ülkedeki televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yaptı. El Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Baas rejimi son buldu ama Taliban anlayışı sınırımıza geldi. Pyd den sonra al sana bir dert daha...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıEmin Tas:

Adamlar kimseyi öldürmedi yağma yapmadi sialari öldürmedi bunlar bir ülkenin yeniden doğuşu dur

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

ABD SİZİ KULLANDI.. yarından itibaren sizi halı bombardımanına tutmaya başlar.... bir kaç daha hava atabilirsiniz.. deccal ağa şuan sizi gözetliyor..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Gelecekle işleri olmaz. Yaşamı 400 yıl önceye götürmek istemezler inşallah. Bu zihniyete güvenim yok işimde olmaz.

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Bu kim bu çöpçü,buda kendini bişey sanıyor ulan siz kim devlet kurmak kim

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAli Teke:

Hedef İsrail gücüm arapların yapamadığını sen yap yiğit adam kim ne derse desin düşmanımın düşmanı dostumdur

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