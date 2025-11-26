Haberler

Hong Kong'da Gökdelende Yangın: 4 Ölü, Kritik Yaralılar Var

Güncelleme:
Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 31 katlı bir gökdelende çıkan yangında dört kişi yaşamını yitirirken, bazı kişilerin hala mahsur olduğu bildiriliyor. Yangının, binaların dış cephelerinde kullanılan bambu iskelelerle ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(ANKARA) - Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konut sitesinde yer alan 31 katlı gökdelende çıkan yangında, dört kişi yaşamını yitirirken, bazı kişilerin hala mahsur durumda olduğu bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken, iki kişinin ciddi yanıklarla kritik durumda olduğu belirtildi. Yangının, binaların dış cephelerinde kullanılan bambu iskelelerle ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde, bugün Wang Fuk Court isimli konut sitesinde bulunan 31 katlı bir gökdeleni saran yangında dört kişi hayatını kaybetti. Gökdelenden yoğun şekilde dumanlar yükselirken, acil durum ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Hong Kong'un resmi haber kuruluşu RTHK bildirdiğine göre, az sayıda kişi hala yanmakta olan binaların içinde mahsur. Hong Kong İtfaiye Dairesi, kaç kişinin mahsur kaldığına yönelik net bir açıklama yapamadıklarını bildirdi.

Hong Kong İtfaiye Dairesi, Tai Po'daki Wang Fuk Court'ta yangın çıktığına dair ihbarın yerel saate göre 14.51'de (TSİ 09.51) aldığını açıkladı. Yangın, saat 15.34'te (TSİ 10.34) ikinci en yüksek seviye olan 4'üncü alarm seviyesine yükseltildi.

RTHK ayrıca, iki kişinin ciddi yanıklar nedeniyle kritik durumda olduğunu aktardı. Ayrıca, yangını söndürmeye çalışan bazı itfaiye personelinin de yaralandığı bildirildi.

Hong Kong Ulaşım Dairesi, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor; yetkililer, söndürme, arama ve kurtarma çalışmalarının ardından yapacakları soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Wang Fuk Court'taki binaların birçoğunun dış cephelerinde bambu iskeleler kullanıldığı fotoğraflarla gösterildi.

Wang Fuk Court konut sitesi, sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin konutun olduğu bir kompleks.

Hong Kong, dünyada inşaatlarda hala bambu iskelelerin yaygın olarak kullanıldığı son yerlerden biri. Ancak Hong Kong hükümeti, mart ayında güvenlik gerekçesiyle bambu iskele kullanımını aşamalı olarak kaldırmaya başlama kararı almıştı.

Hükümet, kamu inşaat projelerinin yüzde 50'sinde metal iskelet kullanımını zorunlu kılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Hong Kong İş ve Refah Bakanı Chris Sun, temmuz ayının sonlarında, hükümetin "şu anda" bambu iskele kullanımını yasaklama planı olmadığını belirtmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
