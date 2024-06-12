Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

7 Ekim 2022'den beri Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail on binlerce Filistinliyi katlederken, dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanan katliama tepkiler çığ gibi büyüyor.

ÇALAN SİRENLERİ PATLAMALAR İZLEDİ

Hizbullah, Cuvaya kasabasındaki hava saldırısına sabah saatlerinde misillemede bulundu. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 90 roket ateşleyen Hizbullah'ın saldırılarının ardından çalan sirenleri patlamalar izledi.

DEMİR KUBBE HAREKETE GEÇTİ AMA...

İsrail'in sınır hattına kurduğu Demir Kubbe hava savunma sistemleri harekete geçti, füze sağanağını durdurmayı denedi. Times of Israel, füze yağmurunun bugüne kadarki en büyüklerden biri olduğunu aktardı.

TİBERYA ŞEHRİ HEDEF ALINDI

Füze saldırısında ilk kez 30 kilometre uzaklıktaki Tiberya şehri hedef alındı. Şehir, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteğindeki Taberiye Gölü'nün kıyısında. İsrail ordusu, Hizbullah roketlerinin birçoğunun havada imha edildiğini ancak diğerlerinin çok sayıda yeri etkilediğini açıkladı. Füzelerin düştüğü yerlerde çok sayıda yangın çıktı.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail jetlerinin Lübnan'ın güneyindeki bir evde Hizbullah komutanı Talip Abdullah ve yanındakileri öldürmesi üzerine, bir misilleme bekleniyordu.