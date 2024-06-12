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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırılarından biri gerçekleşti

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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir evde Hizbullah komutanı Talip Abdullah ve yanındakileri öldürmesi üzerine beklenen misilleme gerçekleşti. İsrail'in kuzeyine 90 roket ateşleyen ve bugüne kadarki en büyük saldırılardan birini gerçekleştiren Hizbullah'ın Demir Kubbe'yi aşmayı başaran füzelerinin çok sayıda bölgeyi alev alev yaktığı ifade ediliyor.

7 Ekim 2022'den beri Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdıran İsrail on binlerce Filistinliyi katlederken, dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanan katliama tepkiler çığ gibi büyüyor.

ÇALAN SİRENLERİ PATLAMALAR İZLEDİ

Hizbullah, Cuvaya kasabasındaki hava saldırısına sabah saatlerinde misillemede bulundu. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 90 roket ateşleyen Hizbullah'ın saldırılarının ardından çalan sirenleri patlamalar izledi.

DEMİR KUBBE HAREKETE GEÇTİ AMA...

İsrail'in sınır hattına kurduğu Demir Kubbe hava savunma sistemleri harekete geçti, füze sağanağını durdurmayı denedi. Times of Israel, füze yağmurunun bugüne kadarki en büyüklerden biri olduğunu aktardı.

TİBERYA ŞEHRİ HEDEF ALINDI

Füze saldırısında ilk kez 30 kilometre uzaklıktaki Tiberya şehri hedef alındı. Şehir, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin eteğindeki Taberiye Gölü'nün kıyısında. İsrail ordusu, Hizbullah roketlerinin birçoğunun havada imha edildiğini ancak diğerlerinin çok sayıda yeri etkilediğini açıkladı. Füzelerin düştüğü yerlerde çok sayıda yangın çıktı.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail jetlerinin Lübnan'ın güneyindeki bir evde Hizbullah komutanı Talip Abdullah ve yanındakileri öldürmesi üzerine, bir misilleme bekleniyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (29)

Zafer Akcakoyun:

Lübnana girmesi için bahane

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Özcan Özcan:

HİZBULLAH VE HAMAS TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA ASLANLAR GİBİ SAVAŞAN İSRAİL DEVLETİNİN YANINDAYIM.YAŞASIN İSRAİL YAŞASIN İSRAİL TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ.

yanıt14
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Güven ozban:

Bu hizbullah israile çalışıyo

91
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aRMa 1979:

Yapma mubarek

yanıt17
yanıt5
Özcan Özcan:

HİZBULLAH VE HAMAS TERÖRİSTLERİ ASLA KAZANAMAZ.

yanıt13
yanıt86
Ahmet yeşil:

Yalaaan dolaaaan

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FA null:

gelde sende dolan

yanıt35
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öncevatan:

Evet artık lübnan 2.gazze olacak, savaş için tüm şartları hazırlıyor israil. Müslümanlar da kınıyor.

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Mustafa EKMEKCİ:

Lübnan Hizbullah' 7 Ekim den bugüne kadar 330 dan fazla şehit vermiş.İsrail in başta demir kubbesi olmak üzere büyük zarar verdiğini İsrailliler inkar etmiyor.Burada İsrailli olduğunu söyleyemenler İran a ve Hizbullah ı eleştiriyor.Sormak lazım Sizler ne yaptınız?

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İlyas Özel:

Filistin Suriye cephesinde binlerce şehit verdik ihanete uğradık. başta Mustafa Kemal Atatürk ve dedelerimiz sayesinde özellikle şehitlerimiz sayesinde bağımsızlık savaşı verdik çok zulümlere uğradık onların mirası üzeri rahatsız Allah onlardan razı olsun. ordaki zulumun sebebi biz değiliz çocukların sivillerin öldürülmesini doğru bulmuyoruz üzülüyoruz bağımsızlık mücadelesi vermelerini destekliyoruz.

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