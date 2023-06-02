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Hindistan'da tren kazası: 50 ölü, 350 yaralı

Dünya Haberleri

Hindistan'daki Bahanaga İstasyonu'nda iki trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Balasore kentinde bulunan Bahanaga İstasyonu'nda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybederken 350 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BAŞBAKANDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine bağ sağlığı diledi. Öte yandan tren enkazında hala yolcuların bulunduğu ifade ediliyor. Hindistan'da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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