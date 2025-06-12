Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine yolcu uçağı düştü. Hindistan basınında yer alan haberlere göre uçakta 242 yolcu bulunuyordu.

YERLEŞİM BÖLGESİNE DÜŞTÜ

İngiltere'nin Birmingham şehrine giden uçağın kalkış sırasında bir yerleşim bölgesine düştüğü öğrenildi. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Korkunç kazanın ardından servis edilen görüntülerde uçağın düştüğü bölgede oluşan siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı.

UÇAKTA 242 KİŞİ BULUNUYORDU

Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunuyordu. Uçuşun Air India 171 seferi olduğu belirlendi.

GATWİCK HAVALİMANI'NA GİDİYORDU

Çevrimiçi uçuş takip sistemlerinde, bu seferin Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 13.10'da kalkarak Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmesi planlanan bir uçuş olduğu görülüyor.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.