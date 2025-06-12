Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Hindistan'da yolcu uçağı düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan'da yolcu uçağı düştü
Haber Videosu

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Birmingham'a giden uçak kalkış sırasında bir yerleşim bölgesine düşerken bölgeden servis edilen görüntülerde siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Meghani Nagar adlı yerleşim bölgesine yolcu uçağı düştü. Hindistan basınında yer alan haberlere göre uçakta 242 yolcu bulunuyordu.

YERLEŞİM BÖLGESİNE DÜŞTÜ

İngiltere'nin Birmingham şehrine giden uçağın kalkış sırasında bir yerleşim bölgesine düştüğü öğrenildi. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldı.

Hindistan'da yolcu uçağı düştü

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Korkunç kazanın ardından servis edilen görüntülerde uçağın düştüğü bölgede oluşan siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı.

Hindistan'da yolcu uçağı düştü

UÇAKTA 242 KİŞİ BULUNUYORDU

Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunuyordu. Uçuşun Air India 171 seferi olduğu belirlendi.

Hindistan'da yolcu uçağı düştü

GATWİCK HAVALİMANI'NA GİDİYORDU

Çevrimiçi uçuş takip sistemlerinde, bu seferin Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 13.10'da kalkarak Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmesi planlanan bir uçuş olduğu görülüyor.

Hindistan'da yolcu uçağı düştü

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

çok özensiz bir ülke

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Düşen uçak da sömürgesi oldukları İngiliz uçağı garip bir kaza sanki bir mesaj var içinde kimler var bakalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu

Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.