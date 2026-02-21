Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bir kadın, seyahat işlemleri sırasında sorun yaşayınca 2 yaşındaki Goldendoodle cinsi köpeğini havalimanındaki bilet gişesine bağlayarak terminali terk etti. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, kadın kısa sürede gözaltına alındı. Polis tarafından biniş kapısında yakalanan kadın, köpeğin üzerinde takip cihazı olduğunu ve bu yüzden onu geride bırakmasının sorun olmadığını savundu.
ABD'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid International Airport'ta bir kadın, 2 yaşındaki Goldendoodle cinsi köpeğini havalimanında terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olay, kısa sürede kamuoyunda tepki topladı.
UÇAĞA ALINMAYINCA KÖPEĞİNİ BIRAKTI
Edinilen bilgilere göre kadın, köpeğiyle seyahat etmek üzere havalimanına geldi. Ancak köpeğin hizmet hayvanı statüsünde uçabilmesi için gerekli belgelerin eksik olduğu belirtildi. Bunun üzerine kadının, köpeğini JetBlue Airways bilet gişesine bağlayarak terminalden ayrıldığı aktarıldı.
POLİS ÇIKIŞ KAPISINDA YAKALADI
Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını havalimanındaki çıkış kapılarından birinde yakaladı. Yetkililer, kadının gözaltı sırasında direndiğini ve köpeğin üzerinde takip cihazı bulunduğunu, geri dönmeyi planladığını öne sürdüğünü açıkladı.
POLİSTEN SERT UYARI
Las Vegas Metropoliten Polis Departmanı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyoruz ama lütfen köpeğinizi havalimanında ya da herhangi bir yerde terk etmeyin."
KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI
Terk edilen köpek, havalimanı personeli tarafından güvenli bir alana alındı. Yasal bekleme sürecinin ardından hayvanın yerel bir kurtarma kuruluşuna teslim edildiği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.