Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'ye yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında düşen yardım kutusunun çarpması 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de açlık ve kıtlık her geçen gün büyürken; Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında acı bir olay yaşandı.

YARDIM KUTUSU ÜZERİNE DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhanned Iyd, Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında yardım kutusunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı El-Avde Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayda bazıları ağır olmak üzere birkaç Filistinli de yaralandı.

1 AYDA 4 ' ÜNCÜ KAZA

Iyd'in öldüğü olay, temmuz ayının 16'sından bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında yaşanan dördüncü kaza oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de uyguladığı ambargo nedeniyle yaşanan insani kriz ortamında, uluslararası bazı ülkeler bu yöntemle yardım ulaştırmaya çalışıyor.