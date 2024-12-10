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Hamas, Suriye tavrını ilan etti

Hamas, Suriye tavrını ilan etti
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Hamas, Suriye konusundaki tavrını resmi olarak ilan etti. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak Hamas'ın bu konuda aldığı kararın bölgedeki dengeleri etkilemesi bekleniyor. Bu gelişme, Orta Doğu'daki siyasi dengeler açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Hamas lideri Halid Meşal, Suriye'de 61 yıllık BAAS rejiminin devrilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Al Arabiya TV'ye konuşan Meşal, " Suriye'nin kurtuluşu, Gazze'nin, Kudüs'ün ve tüm Filistin'in kurtuluşunun müjdecisidir. Suriye halkını zulüm ve adaletsizliğe karşı gerçekleştirdikleri devrimdeki başarılarından dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINI KINIYORUZ"

Meşal İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. "Suriye halkı isteklerine ulaşmak için inanılmaz bir kararlılık gösterdi. Suriye ulusunun, halkının, egemenliğinin ve topraklarının bütünlüğünün yanındayız" diyen Meşal, "İsrail'in Suriye'ye ve Suriye'nin imkânlarına yönelik saldırısını kınıyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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