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Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı

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Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere hazırlanan bir yolcu uçağında yangın çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan yangında, uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebatın tamamı kaçarak alevlerden kurtuldu.

Güney Kore'nin Busan kentinde yer alan Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda, Air Busan firmasına ait yolcu uçağında yangın çıktı. Yangın, Hong Kong'a gitmek üzere hazırlanan uçağın kuyruk bölümünde başladı.

PANİĞE YOL AÇTI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay havalimanında kısa süreli paniğe yol açtı. Uçakta bulunan 170 yolcu ve mürettebatın tamamı can havliyle kaçarak alevlerden kurtuldu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazkenitfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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