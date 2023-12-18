Gine'nin başkenti Konakri'deki petrol terminalindeki patlamada en az sekiz kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, sayım çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Patlama, Kaloum bölgesini sarsarak camları kırdı, yangın ve duman kilometrelerce uzakta görülebildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, askerler ve polis tanker kamyonlarını hızla bölgeden uzaklaştırdı. Hükümet sözcüsü ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Gine'nin başkenti Konakri'deki bir petrol terminalinde meydana gelen patlamada en az 8 kişi öldü

Bu sabaherken saatlerde Gine'nin başkenti Konakri'deki bir petrol terminalinde meydana gelen patlamanın ardından en az sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bir üst düzey yetkili, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu doğruladı. Yetkili şuana kadar en az sekiz kişinin öldüğünü sayım çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Reuters muhabirine göre patlama Konakri şehir merkezindeki Kaloum bölgesini sarstı, yakındaki birçok evin camları kırıldı ve yüzlerce kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

İtfaiye ekipleri bölgeye koşarken, büyük bir yangın ve yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görülebiliyorken, çok sayıda tanker kamyonu da askerler ve polis eşliğinde hızla depodan ayrıldı.

Gine hükümeti sözcüsü yorum talebineyanıt vermedi.