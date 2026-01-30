Genelkurmay Başkanı Pakistan'da temaslarda bulundu

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomatik ve askeri temsilcilikleri ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da İslamabad Büyükelçimiz Sayın Dr. İrfan Neziroğlu'nu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet İslamabad Temsilcisi Sayın Buket Kop'u ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.