Haberler

Genelkurmay Başkanı Pakistan'da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Pakistan'da temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret için gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çeşitli diplomatik ve askeri temsilcilikleri ziyaret etti.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da diplomatik ve askeri temsilcilikleri ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da İslamabad Büyükelçimiz Sayın Dr. İrfan Neziroğlu'nu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet İslamabad Temsilcisi Sayın Buket Kop'u ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi